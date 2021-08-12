Kızı feci şekilde öldüren cani annenin sebebi ve paylaşımları saç baş yoldurdu
İNGİLTERE'de yaşanan korkunç bir olayın detayları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkınca gündeme bomba gibi düştü.
İngiltere'de bundan tam bir yıl önce yaşanan bir cinayetin dehşet dolu detayları ortaya çıkınca herkesin adeta kanı dondu. Bir anne, erkek arkadaşıyla bir olup daha henüz 3 yaşında olan kızını döverek feci şekilde öldürdü.
23 yaşındaki Nicola Priest, geçen hafta kızı Kaylee-Jayde'nin geçen yıl 9 Ağustos'ta Birmingham'da yaşadığı dairede, göğsünden ve karnından yaralarla ölü bulunmasının ardından cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Zavallı çocuğu annesiyle birlikte dövdüğü ve eziyet ettiği ortaya çıkan Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Korkunç olay Birmingham'ın West Midlands bölgesinde yaşandı. 3 yaşındaki Kaylee-Jayde, annesiyle birlikte yaşadığı evinde geçen yıl 9 Ağustos'ta ölü olarak bulundu.