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İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi.

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Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun İngiliz makamlarının bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

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