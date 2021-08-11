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Lionel Messi, Paris Saint Germain'e imzayı attı! İşte alacağı yıllık ücret

Lionel Messi, Paris Saint Germain'e imzayı attı! İşte alacağı yıllık ücret

Paris Saint-Germain'in tarihi transferi Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısıyla medya karşısına çıktı. Messi, "Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ancak yine de burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

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Paris Saint-Germain'in tarihi transferi Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısıyla medya karşısına çıktı.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bugün dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, Altın Top ödülünü dünyada 6 kez kazanan tek oyuncu. Taraftarımız onu izlemekten büyük keyif alacak. Hem biz hem de Messi bu transfer için çok uğraştı. Kulübümüz harika bir iş çıkardı. Messi, kulübün tarihi için çok önemli bir transfer. Bu transfer için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Hala bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Dünyadaki en iyi oyuncuyu da almış olduk" dedi.

Lionel Messi, "Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ancak yine de burada olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Hala oynamak istiyorum, hala kazanmak istiyorum. Kulübün her kupa için savaşmaya hazır olduğunu hissediyorum. Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var."

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