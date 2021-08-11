Prof. Dr Ersan Şen, canlı yayında sadece genç erkeklerden oluşan Afgan göçmen gençlerin bu kadar rahat sınırı geçmelerine isyan etti ve 'Kim Ulan Bunlar' dedi. Açıklamaları ile alkış toplayan Ersan şen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi Arife Şen kimdir?

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Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Hande Aydemir ile TV +100'de Gün Biterken programına konuk oldu ve Türkiye sınırından akın akın gelen Afganlılar hakkında çok konuşulan sözler etti. Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Türkiye'nin göç politikasını eleştirdi. Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle 'Kin ulan bunlar diyerek' tepki gösterdi. Bu açıklamaların ardından Erşan Şen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. İlyas Topsakal; Hande Aydemir ile TV +100'de Gün Biterken programına konuk oldu. Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında Türkiye'nin göç politikasını eleştirdi. Sınırdan akın akın gelen Afgan genç erkek göçmenlerle ilgili şunları söyledi:

"İran sınırının kapatılmasını istiyorum. İran'a nota verilecek. Gelenleri soruyorlar. Bunlar kim, ulan kim! Nasıl girebiliyorlar buraya, niye İran'da kalmazlar? Afganistan’ın anasını ağlatacaksınız, NATO’ydum gidiyorum diyeceksiniz”. Kusura bakma, benim ülkem senin istasyonun değil! On bin km öteden gelip bu memleketin milletine ayar vermeye kalkma!..."

Ersan Şen kimdir: Ersan Şen 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi.

Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1987 senesinde üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 senesinde Marmara Üniversitesi’nde yaptı.

1994 senesinde aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 senesinde de doçent oIdu.

2004 senesinden bu yana profesör olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur.

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen’in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Kitapları:

• 1962-1997 Anayasa Mahkemesu

• Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu

• Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları

• Hukuka Giriş

• Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)

• Uluslararası Ceza Mahkemesi

• Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir

• Yorumluyorum

• Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu

• Uluslararası Suçlar

• Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek

• Tutuklama

• Şike

• Yorumluyorum 2

• Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

• Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme

• Suç Örgütü

• Yorumluyorum 3

• Yorumluyorum 4

• Yorumluyorum 5

• Yorumluyorum 6

• Yorumluyorum 7

• Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

• Yorumluyorum 8

• Yorumluyorum 9