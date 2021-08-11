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Beşiktaş'ta bir binada jeneratör odasında yangın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta bir binada jeneratör odasında yangın

Beşiktaş Levent Mahallesi'nde bir binanın jeneratör odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahaleye koştu.

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Beşiktaş'ta bir binanın jeneratör odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Aydın Sokak'ta 4 katlı binanın girişinde bulunan jeneratör odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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