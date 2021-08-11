Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan haritalı uyarı! Datça'da peş peşe depremler için açıklama

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür peş peşe meydana gelen Datça depremleri için harita yayınlayarak uyardı.

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Naci Görür hoca sosyal medyadan yaptığı açıklamada: "Arkadaşlar Muğla/Datça açıkları, Helen yayı civarı, daha önce de yazdığım gibi hareketli ve deprem üretmeye devam ediyor. Bugün de yine 4 mertebesinde bir deprem var. Depremler yeşil ile gösterilen alanda yoğunlaşıyor. Sevgiyle." dedi