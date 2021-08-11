Vali maaşları 2022 kaç para oldu derecesine göre yeni maaşlar

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 2022 memur maaş zammı belli oldu. Buna göre en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak. Peki 2022 yılında vali maaşları ne kadar olacak, 2022 yılında derecesine göre en düşük en yüksek vali maaşları ne kadar olacak?

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Milyonlarca kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği 2022 memur maaşları belli oldu. Yeni rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. 'Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim' diyen bakan en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacağının müjdesini verdi. Peki 2022 yılında vali maaşları ne kadar olacak, derecesine göre kim ne kadar alacak?

Rakam belli oldu

Bakan Vedat Bilgin şöyle açıkladı:

En düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak. Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir.