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Okullar açılacak deyip korona önlemlerinde maske yaşı 2'ye çekilsin diye önerdiler!

Okullar açılacak deyip korona önlemlerinde maske yaşı 2'ye çekilsin diye önerdiler!

Yüz yüze eğitimde maskenin önemini vurgulayan Dr. Pamukçu yüz yüze eğitim için de maskenin önemine vurgu yaparak ABD'nin maske yaşını 2 yaşa indirmeyi önerdiğini söyledi. Oysa bu zamana kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 yaş altına maske takmayı önermediği biliniyordu

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Acil Tıp Uzmanı Doktor Gül Pamukçu Günaydın Amerikan Pediatri Derneği'nin iki yaş üstü çocuklara maske takılması önerisi yaptığını duyurarak şunları söyledi: "Amerikan Pediatri Derneği ve CDC 2 yaş üzeri çocukların maske takmasını öneriyor. Yüz yüze eğitimde en önemli önlemlerden birisi herkesin doğru maske kullanımı. Bugünden çocuklarınızla pratik yapın."

Amerikan Pediatri Derneği'nin web sitesinden yapılan açıklamada "Yüz maskeleri COVID yayma şansını azaltır ve 2 yaş ve üzeri tüm çocuklar tarafından güvenle takılabilir. Çocuğunuz için onları daha rahat hale getirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları diyerek sıralamaları şöyle duyurdu:

Çocukların maske takmasını kolaylaştırmak için:

- Sevdiği bir oyuncağa maske takın

- Sevdiği desende maske takın

- Maske takan başka çocukların fotoğraflarını gösterin

- Kitaplarda sevdiği karakterlerin yüzüne maske çizin

- Evde maske takma çıkarma provası yapın ve konuşun.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF önermiyor

UNICEF'in resmi sitesinde maskenin 5 yaş altına sıkıntıları şöyle duyurulmuştu:

Bebekler, küçük çocuklar veya solunum güçlüğü yaşayanlar da dahil olmak üzere, maskeyi yardım almadan çıkaramayan kişiler maske takmamalıdır.

UNICEF ve DSÖ, 5 yaşındaki ve daha küçük çocukların, güvenlikleri açısından maske takmasını önermiyor. Çünkü her çocuk gelişim düzeyini farklı yaşlarda tamamlayabiliyor.

Bazı ülkelerde çocukların maske kullanımıyla ilgili farklı tavsiyeler bulunuyor, dolayısıyla yaşa göre belirlenmiş bir kural olup olmadığını yerel yetkililerden öğrenmelisiniz.

5 yaş altı çocukların maske kullanımını zorunlu tutuyorlarsa, ebeveyni veya bakım vereni olarak çocuğun maskeyi güvenli şekilde kullandığından emin olmak için çocuğun yakınında bulunmalısınız.

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