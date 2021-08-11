ÖSYM: 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.Abone ol
Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları açıklandı.
Adaylar sonuçlarını " https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonucunu görüntülemek isteyenler bu adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonucuna ulaşabiliyor.
Tercihler ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini ekledi.