BIST 1.422
DOLAR 8,65
EURO 10,15
ALTIN 484,16
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Koca aşıdaki son rakamı duyurdu! 80 milyonu aştı! Artık hedef aşısızlar

Fahrettin Koca aşıdaki son rakamı duyurdu! 80 milyonu aştı! Artık hedef aşısızlar

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçtiği duyuruldu. Aşılamada çift dozun da yüzde 50'yi geçtiği açıklandı. Bilim Kurulu'nun bugün aşılamada yeni kararlar alması bekleniyor.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşılamadaki son rakamları duyurdu:

"Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti. 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı."

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Bilim Kurulu üyeleri son günlerde yaptığı açıklamalarda okulların açılma tarihinin yaklaştığı vurgusuyla aşılamanın ortaokul ve lise düzeyindeki çocukların yaşına kadar indirilmesi gerektiğini vurguluyordu.

Bugün saat 16.30 saatinde Bilim Kurulu üyeleri toplanıp bu konuyu da ele alacak. 

İlgili Haberler
Aşı karşıtlarının partiler içindeki oranı açıklandı! Bakın ilk sırada hangi parti seçmeni var! Okullar açılacak deyip korona önlemlerinde maske yaşı 2'ye çekilsin diye önerdiler! Aşı olmayan Covid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı: '2 iğne olacakken şimdi 52 iğne yiyorum' Aşı olmayan işçi ve öğretmen işten çıkarılıyor! Aşısızların çalışma hakkı elinden mi alınıyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar açılacak deyip korona önlemlerinde maske yaşı 2'ye çekilsin diye önerdiler!
Okullar açılacak deyip korona önlemlerinde maske yaşı 2'ye çekilsin diye önerdiler!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
ÖSYM: 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı
ÖSYM: 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan haritalı uyarı! Datça'da peş peşe depremler için açıklama
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan haritalı uyarı! Datça'da peş peşe depremler için açıklama
Başörtülü akademisyene saldırıyı bakın nasıl savundu: Cinsel yönelimime...
Başörtülü akademisyene saldırıyı bakın nasıl savundu: Cinsel yönelimime...
Somer Şef sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir ne iş yapıyor kaç yaşında?
Somer Şef sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir ne iş yapıyor kaç yaşında?
Beşiktaş'ta bir binada jeneratör odasında yangın
Beşiktaş'ta bir binada jeneratör odasında yangın
Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor
Burdur Çobanpınar'da orman yangını! Alevler 2 mahalleye sıçradı müdahale edilliyor
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Datça'da yine korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
ATO Başkanı Gürsel Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok