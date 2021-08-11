Fahrettin Koca aşıdaki son rakamı duyurdu! 80 milyonu aştı! Artık hedef aşısızlar

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçtiği duyuruldu. Aşılamada çift dozun da yüzde 50'yi geçtiği açıklandı. Bilim Kurulu'nun bugün aşılamada yeni kararlar alması bekleniyor.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşılamadaki son rakamları duyurdu:
"Kovid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti. 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı."
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bilim Kurulu üyeleri son günlerde yaptığı açıklamalarda okulların açılma tarihinin yaklaştığı vurgusuyla aşılamanın ortaokul ve lise düzeyindeki çocukların yaşına kadar indirilmesi gerektiğini vurguluyordu.
Bugün saat 16.30 saatinde Bilim Kurulu üyeleri toplanıp bu konuyu da ele alacak.