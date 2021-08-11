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Aşı karşıtlığı hangi partide yüzde kaç oldu? Metropoll anket sonuçlarını açıkladı

Aşı karşıtlığı hangi partide yüzde kaç oldu? Metropoll anket sonuçlarını açıkladı

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, aşı karşıtlarının partiler içindeki oranını paylaştı. Buna göre en fazla karşıtlık yüzde 36.5 ile HDP olurken onu yüzde 16.9 ile İYİ Parti izledi.

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Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, aşı karşıtlığı ya da çekimserliği aşılabilmiş değil.

Aşı karşıtlığını parti seçmenleri üzerinden araştıran Metropoll yaptığı yaptığı anket sonuçarını sosyal medya hesasında açıkladı.

Muhalefet partilerinin seçmeninde aşı karşıtlığı daha fazla

HDP: Yüzde 36.5

CHP: Yüzde 16.7

AK Parti: Yüzde 14

MHP: Yüzde 9.5

İYİ Parti: Yüzde 16.9

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 42 milyon 611 bin 185, ikinci doz aşı sayısı 30 milyon 583 bin 890 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

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