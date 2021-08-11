BIST 1.422
DOLAR 8,65
EURO 10,15
ALTIN 484,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da 81 yaşındaki Rus turist feci şekilde öldü

Antalya'da 81 yaşındaki Rus turist feci şekilde öldü

ANTALYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Galina Volkovaıa (81), motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, dün Oba Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Mustafa H.A.’nın (25) kullandığı 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Rus Galina Volkovaıa’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist ve sürücü, yola savrularak sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rus turist Volkovaıa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü Mustafa H.A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen sürücünün daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Galina Volkovaıa'nın cansız bedeni ise savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK'ten işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynandığı iddiasına açıklama
TÜİK'ten işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynandığı iddiasına açıklama
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Masterchef Tunahan elendi mi kaç yaşında aslen nereli?
Masterchef Tunahan elendi mi kaç yaşında aslen nereli?
RTÜK affetmedi! Fox Halk TV KRT Habertürk Tele 1'e orman yangını cezası yağdı
RTÜK affetmedi! Fox Halk TV KRT Habertürk Tele 1'e orman yangını cezası yağdı
İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı
İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı
Antalya'da ödüllü gazeteci evinde ölü bulundu! Kötü koku yayılınca eve girildi
Antalya'da ödüllü gazeteci evinde ölü bulundu! Kötü koku yayılınca eve girildi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek mi?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek mi?
Burcu Önal kimdir kaç yaşında Masterchef Burcu eşi kimdir kiminle evli?
Burcu Önal kimdir kaç yaşında Masterchef Burcu eşi kimdir kiminle evli?
Süleyman Soylu seldeki son durumu açıkladı: Bazı bölgeler 3-4 metreye çıktı!
Süleyman Soylu seldeki son durumu açıkladı: Bazı bölgeler 3-4 metreye çıktı!
Sultanbeyli'de uyuyan eşini 'öl' diyerek bıçakladı! Katil koca: Ötanazi hakkımı istiyorum
Sultanbeyli'de uyuyan eşini 'öl' diyerek bıçakladı! Katil koca: Ötanazi hakkımı istiyorum