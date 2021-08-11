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İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı

İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı

Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre oluştu. Radar görüntülerinde süper hücrenin İstanbul merkezde beklenmediği Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece tarafında olabileceği bildirildi.

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Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı. İstanbul merkezinde beklenmeyen süper hücrenin Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece etkili olabileceği belirtilirken görüntüler radara da yansıdı.

Twitter'da Havaforum adlı hesaptan yapılan paylaşıma göre ani sağanak yağmur, dolu, fırtına, şimşek, yıldırım, gök gürültülü bu hadise güneye doğru hareket ediyor. İstanbul merkezde beklenmiyor. Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece tarafında hareketliliğin olabileceği uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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