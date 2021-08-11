BIST 1.411
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 485,72
HABER /  GÜNCEL

Başkomiser maaş zammı 2022 yeni maaş en düşük kaç para oldu?

Başkomiser maaş zammı 2022 yeni maaş en düşük kaç para oldu?

700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 2022 memur maaş zammı belli oldu. Buna göre en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak. Peki 2022 yılında Başkomiser maaşları ne kadar olacak, 2022 yılında derecesine göre en düşük en yüksek Başkomiser maaşları ne kadar olacak?

Abone ol

Milyonlarca kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği 2022 memur maaşları belli oldu. Yeni rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. 'Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim' diyen bakan en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacağının müjdesini verdi. Peki 2022 yılında Başkomiser maaşları ne kadar olacak, derecesine göre kim ne kadar alacak?

Rakam belli oldu
Bakan Vedat Bilgin şöyle açıkladı:

En düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacak. Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaymakam maaşları 2022 1. sınıf zamlı kaymakam maaşları
Kaymakam maaşları 2022 1. sınıf zamlı kaymakam maaşları
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Öğretmen maaşları 2022 zammı kaç para oldu en düşük maaş tablosu
Öğretmen maaşları 2022 zammı kaç para oldu en düşük maaş tablosu
Memur maaşları 2022 zammı lisans mezunu en düşük kaç para oldu?
Memur maaşları 2022 zammı lisans mezunu en düşük kaç para oldu?
Şube müdürü maaşları 2022 lisans mezunu şube müdürü maaşları 2022
Şube müdürü maaşları 2022 lisans mezunu şube müdürü maaşları 2022
Vali maaşları 2022 kaç para oldu derecesine göre yeni maaşlar
Vali maaşları 2022 kaç para oldu derecesine göre yeni maaşlar
Türkiye birincisinden acı haber! Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybetti
Türkiye birincisinden acı haber! Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybetti
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında? Fatma Polat instagram hesabı
Masterchef Fatma Polat kimdir kaç yaşında? Fatma Polat instagram hesabı
Konya'da olay Türk-Kürt meselesi mi? HÜDA PAR hazırladığı raporu açıkladı
Konya'da olay Türk-Kürt meselesi mi? HÜDA PAR hazırladığı raporu açıkladı
Manavgat'ta tam bitti derken yine orman yangını!
Manavgat'ta tam bitti derken yine orman yangını!