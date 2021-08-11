RTÜK affetmedi! Fox Halk TV KRT Habertürk Tele 1'e orman yangını cezası yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, orman yangınlarına ilişkin yayınlarla ilgili KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’e ceza verdi. Kurulun bugünkü oturumuna katılımının engellendiği belirten CHP kontenjanından seçilen üye İlhan Taşçı'ın sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan yanıt verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, kurulun bugünkü toplantısına katılımının engellendiğini açıkladı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, toplantıdan çıkarılmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Bunun gerekçesi yangın haberlerine 'özel hat' üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam" dedi.



Taşcı açıklamasında, "Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK'ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı.







"Özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur"

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen gösterdiğini vurgulayan Taşcı, "RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası'nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur" dedi.



"Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın"

Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bile "müzakerelerin gizliliği" kuralını ihlal ettiğini iddia edemediğini belirten Taşcı, "Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın" dedi. "Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullanan Taşcı, bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağını da açıkladı.







"Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İlhan Taşcı'nın iddialarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Şahin açıklamasında "Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sn. İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum." dedi.





5 kanala ceza kesildi Toplantıda, KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’in orman yangınlarına ilişkin yayınları, hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları ışığında incelendi. Toplantıda KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’e oyçokluğu ile ceza kesildi.

Kanallara kesilen cezaların sebepleri Ceza talepleri, “kriz zamanı habercilik etiğinden uzak yayın yapmak”, “belirli konuların sürekli gündemde tutularak algı oluşturmak”, “gerilimi artıracak yorum yapmak” ve “kaygı verici görüntülerin, abartılı seslendirme tarzı, alev ve duman görüntüleri eş zamanlı olarak aktarmak” gerekçelerine dayandırıldı. Taleplerden birinde “Muhabir de mağdurlardan biri olmuş ve yaşadığı bireysel stresi abartılı bir şekilde aktarmıştır.” gerekçesinin kullanılması dikkat çekti.

RTÜK'ten Üst Kurul kararlarına ilişkin açıklama

5 kanala kesilen cezalarla ilgili RTÜK "RTÜK'ün görevi halka gerçek dışı bilgi verilmesini engellemektir. Orman yangınları süresince yayıncı kuruluşlar halka doğru haber vermeleri konusunda iki kez uyarılmıştır. Doğru habere ulaşma hakkı bir insan hakkıdır. RTÜK'ün son yaptırımları, yangın yayını yapan kuruluşlara değil, tüm uyarılara rağmen maalesef halkımıza gerçek dışı bilgi veren yayıncılara yöneliktir." açıklamasını yaptı.



Konuralp'tan ceza açıklamaları

Radyo Televizyon Üst kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp yapılan toplantıda 6 kanala ceza kesildiğini açıkladı.



Konuralp'ın sosyal medya hesabından toplantı hakkında paylaştığı mesajları şöyle:



RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: ‘Hezeyan’ saçmalama, demek.



1. Kurul üyemiz İlhan Taşçı, ishas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı. Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi.



2. Devamında, Muhabirinin “O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…” ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi.



3. RTÜK, Ebubekir Şahin’in “Yangın haberlerine sansür” talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Ağır sansür altındayız” tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.



4. RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim “RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini” unutmayacaktır!!!



5. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.



6. Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da “İçinden çıkılması güç durum” demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; “Herkes için adalet” diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…