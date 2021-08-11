Masterchef Burcu eşi kimdir İbrahim Önal mesleği nedir?

Masterchef 2021'in ana kadrosu belli olmaya başladı. Masterchef'in ana kadrosuna giren 8. isim ise ilk günden beri iddiası ile konuşulan, sempatik hareketleri ile sevilen isim Burcu Önal oldu. İbrahim Önal ile evli olan Burcu Önal'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Masterchef Burcu, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi ne iş yapıyor?

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Masterchef 2021'nin ana kadrosu dolmaya başladı, artık son isimler de kadroya girmek için kıyasıya yarışıyor. Masterchef'in ana kadrosuna giren 8. isim Burcu Önal oldu. Sempatik tavırları ve iddiası ile konuşulan Burcu Önal'ın yıllar önce henüz çocukken Ajda Pekkan'ın sahnesine çıktığı ve oan vokal yaptığı ortaya çıktı. Restoran açan Burcu Önal'ın konuklarından biri de yine Ajda Pekkan olmuş. . Peki kimdir Burcu Önal, kaç yaşında, aslen nereli?

Burcu Önal ve eşi İbrahim Önal

MasterChef Burcu Önal evlidir ve eşi İbrahim Önal'dır. Asya'dan yarışmaya katıldığını belirten Burcun Önal'ın mesleği yemek geliştiriciliktir. MasterChef Burcu 34 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır.

Burcu Önal Ajda Pekkan ile yollarının kesişmesini şöyle anlatıyor..

Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… @ajdapekkan

Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor

Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır …

Hikaye böyle kalır mı ?

tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …

Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor

O kadar yol, yordam gördüm

Belki dünyaları yedim içtim

Ama bu yaşa kadar göremediğim

Çözemediğim ne çok eksiğim varmış ve ben ne kadar şanslıymışım ki yaşayan bir efsanenin bilgeliği ve tecrübesi ile bunları öğrendim. Hemde en güzel anılarımızın içinde …

Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….

Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi