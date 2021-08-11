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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar bugün havadan fotoğraflandı. Dehşetin boyutu ilk kez bu kadar net göz önüne gelirken ilçe merkezinin etrafındaki ormanlık alanların küle döndüğü görüldü.

Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü. 

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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

Havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

 İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor. Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

İşte Marmaris'te yangının boyutunu özetleyen fotoğraflar...

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