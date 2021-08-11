Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar bugün havadan fotoğraflandı. Dehşetin boyutu ilk kez bu kadar net göz önüne gelirken ilçe merkezinin etrafındaki ormanlık alanların küle döndüğü görüldü.
Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.
İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.
Havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor. Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.
İşte Marmaris'te yangının boyutunu özetleyen fotoğraflar...