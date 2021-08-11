Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü

İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor. Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

İşte Marmaris'te yangının boyutunu özetleyen fotoğraflar...