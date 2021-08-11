Tekirdağ Tabip Odasından koronavirüs aşısı olmayanları korkutacak haber

TEKİRDAĞ Tabip Odası tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve aşı ile ilgili yapılan basın açıklamasında aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi olmadığı vurgusu yapılırken aynı zamanda beklenen pikin aşılanmayanların pandemisi olacağı ifade edildi.

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TEKİRDAĞ Tabip Odası tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve aşı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında sonbahar ve kış mevsimlerindeki pandemide içerisinde olduğumuz aylardaki aşılanmaların önemli rol oynayacağı belirtildi. Açıklamada aynı zamanda aşı olmama durumunun özgürlükle ile hiçbir ilgisinin olmadığı da vurgulandı.

"Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur"

Tekirdağ Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Didem Gediz Gelegen, yaptığı açıklamada, "Aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığı birbirinden farklı kavramlardır. Aşılara yönelik tedirginliğin üstesinden bilimsel bilgiyi kamusallaştırarak, yaygınlaştırarak gelebiliriz. Aşı karşıtlığı, felsefi anlamda bilerek ve isteyerek kötülük yapma hali olarak tanımlanabilir. Meslektaşlarımızı bu kötülüğe ortak olmamaya davet ediyoruz. Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur, zira özgürlük kavramının içinde bireyin kendisine ve topluma sorumluluğu bulunmaktadır. Her gün literatüre Kovid-19 ve aşılar hakkında yeni araştırma sonuçları eklenmektedir. Bu anlamda bilimsel bilginin kamu sağlığı kurumları ve sağlık çalışanları tarafından doğrudan çalışanlara ve halka iletilmesi çok kıymetlidir. Kamunun bu bilginin yaygınlaştırılmasında da sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.