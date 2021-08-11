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ABD'den Türkiye'nin Afganistan hamlesine destek

ABD'den Türkiye'nin Afganistan hamlesine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD yönetiminin Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak konusundaki girişiminden son derece memnun olduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bir soru üzerine Kabil Havalimanı'nın ABD ve uluslararası diplomasi açısından son derece önemli bir yer olduğunu dile getirdi.

Price, "Kabil Havalimanı, bir havalimanı olmanın ötesinde öneme sahip. Onun önemi ticari taşımacılığın ya da hava taşımacılığının ötesinde. Kabil'de güvenli bir havalimanın olması bizim açımızdan bölgede diplomatik olarak da bulunmanın önemli bir noktası. Dolayısıyla bu havalimanının güvenli bir şekilde işlevini sürdürmesi bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

ABD yönetiminin Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak konusundaki girişiminden son derece memnun olduğunu belirten Sözcü Price, bu konuda Türkiye ve ABD arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti.

Ned Price "Bu noktada Türk ortaklarımızın burayı korumak konusunda istekli olmalarından son derece memnunuz. Bu konu, Türk müttefiklerimizle en üst düzeyde konuşulan bir konu. Başkan Joe Biden, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Dışişleri Bakanlığımız bunu çeşitli seviyelerde görüştü, Savunma Bakanlığımız da bu konuda görüşmeleri sürdürüyor" şeklinde konuştu.

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