TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filminin İkinci Tanıtımı

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edilen TRT Ortak Yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”in ikinci tanıtımı, şehitlerimizin 4’üncü vefat yıl dönümünde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak sinema filminin çekimleri devam ediyor.

11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın 4’üncü vefat yıl dönümünde “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in ikinci tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Şehitlerimiz Eren Bülbül ve J.Asb. Ferhat Gedik’i dünyanın kalp hafızasına mühürlemek için yola çıktık. Çekimlerde sona yaklaşırken, TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminin 2. fragmanı şehadetlerinin 4. yılında sizlerle. Rahmet ve minnetle... #iyikivarsınEren” ifadelerini kullandı.

Sobacı, ikinci tanıtım filmini oyuncularla birlikte izledi

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin ikinci tanıtımında, izleyenleri derinden etkileyecek duygu yüklü sahnelerin yanı sıra bir de sürpriz vardı. Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmde rol aldı. Tanıtım filminde Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ilgi gördü.

Trabzon Maçka’daki “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin setini ziyaret ettiği gün ikinci tanıtım filmini basın mensupları ve filmin oyuncularıyla izleyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu’yu ve tüm film ekibini tebrik etti.

Film Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde vizyonda

Tanıtım filmi ile birlikte filmin vizyona gireceği tarih de belli oldu. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cuma günü beyaz perdede olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. Senaryosunu Mert Dikmen ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu ve Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü ailelerin yaşamlarından kesitlerle izleyicisi ile buluşacak.