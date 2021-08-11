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Yunan bakan yangınlarla mücadelede başarısızlık sorusu karşısında gözyaşları içinde özür diledi

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlığa ilişkin sorusu karşısında, istifa talebinde bulunduğunu söyledi ve özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür dileyip ve hataların tespit edilerek düzeltileceğine söz vermesinin ardından bir açıklama da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'dan geldi.

Eğriboz Adası'ndaki yangınlara ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hardalias, gazetecilerin yangınlarla mücadelede hükümetin yetersiz kaldığına ilişkin sorularını yanıtlarken sesi titredi. Hardalias, "İstifam başbakanın çekmecesinde" dedi.

Yerel gazete Star.gr'nin yayınladığı görüntülerde, kaybedilen her canın 'kalplere darbe vurduğunu' söyleyen Hardalias'ın halktan özür dilerken sesinin titrediği görüldü.

Hardalias, "Kaybedilen her ev hepimiz için bir trajedidir. Ama bildiğim tek şey, son günlerde bu savaşın şiddetlendiği ve günler boyunca hepimiz uykusuz kaldığı" dedi.

Temmuz ayının sonundan bu yana, Yunanistan genelinde güçlü rüzgarlar ve sıcak hava dalgasının körüklediği 580'den fazla yangın çıktı. Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da ise alevlerle mücadele devam ediyor. Adada yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

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