Küresel ısınmada ölümcül zirve uyarısı yapılan listede İstanbul'da yer aldı

ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Climate Central'ın yayınladığı küresel ısınma haritasına göre Avrupa'da bazı kentlerin bir bölümü sular altında kalacak. Su seviyelerindeki artış Avrupa haritasını değiştirirken risk altındaki kentlerden birisi de İstanbul.

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Dünya yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin pençesinde. Eski normallerimizi geride bırakmamıza neden olan virüs, gelecekte bizi bekleyen tehditler ile kıyaslandığında gezegenimize yapılan son bir uyarı gibi.

Bilim insanları yıllardır böyle bir salgına karşı uyarılarda bulundu ancak kulak asan olmadı. Şimdi ise iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda tabiri caizse son dönemece giriliyor. Dünya artık iyiden iyiye alarm veriyor.

Dünya, sanayi öncesi dönemlerden bu yana yaklaşık 1,2 derece ısındı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil ve önemli küresel eylem olmadan sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Pek çok uzmana göre bu durum milyonlarca kişiyi etkileyecek küresel bir soruna dönüşmek üzere. Zira su seviyelerinin yükselmesi ile birçok yerleşim yeri sular altında kalacak.

Kentler sular altında kalacak

ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Climate Central'ın yayınladığı harita ise krizin boyutlarını gözler önüne serdi. İklim konusunda çalışmalar yürüten kar amacı gütmeyen STK'ye göre 2050 yılına gelindiğinde su seviyelerimdeki artış Avrupa haritasının değişmesine neden olacak.

Zira yaklaşık 30 yıl sonra Danimarka'dan Fransa'ya kadar uzanan kıyı şeridinin bir bölümü sulara gömülecek. İngiltere'nin kıyı kesimleri de 2050 yılına gelindiğinde ciddi su baskınları riski ile karşı karşıya kalacak.

İstanbul'un bazı bölgeleri de risk altında Söz konusu rapora göre iklim değişikliğine karşı acilen adım atılmazsa İstanbul'un bazı bölgeleri de risk altında. Zira 2050 risk haritasında Haliç ve Küçükçekmece Gölü'nün çevresindeki bazı bölgelerin artan su seviyesinden ekileceği ön görülüyor.

Raporda Baltık Denizi kıyısındaki yerleşim yerleri Venedik ve Selanik için de benzer uyarılar yapılıyor.

Ölümcül zirve

Bulgular tahmin edilen iki derecelik küresel sıcaklık artışına dayanıyor. Başka bir deyişle gezegenimizin 2 derece ısınması durumunda yukarıda bahsettiğimiz bölgeler denize teslim oluyor. Bilim insanları bunu 'ölümcül zirve' olarak tanımlıyor.

Küresel sıcaklığın artması ile buzullar eriyor ve bu durum okyanus sevisinin artması ile sonuçlanıyor. İklim bilimciler bunun eğer bugün acilen gerekli adımları atmazsak önümüzdeki otuz yıl içinde gerçekleşmesini bekliyorlar.

Pek çok bilim insanı gezegene verdiğimiz zararın bize daha büyük doğal afetler olarak geri döneceği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Bu da önümüzdeki yıllarda binlerce insanın ani sel, toprak kayması ve yangın gibi afetlere kurban gideceği anlamına geliyor.

Su savaşları tetiklenebilir

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarındaki azalma da bir başka sorun. Bu durum kurak ve yarı kurak alanların genişlemesinin yanı sıra yıllık ortalama sıcaklığın artması çölleşmeyi, tuzlanmayı ve erozyonu artıracak. Pek çok uzman, bu durumun kitlesel göçleri hatta su savaşlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.