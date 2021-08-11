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CHP'li üyenin algı operasyonuna RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tepki

CHP'li üyenin algı operasyonuna RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla algı operasyonuna imza atan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'nın sadece ilgili konuda toplantıya katılmaması kararı hakkında açıklama yaptı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tarafsız ve önyargısız duruşa ters bir şekilde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısından önce kararını açıkça belli eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, toplantıya alınmama kararı hakkında, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in teklifiyle toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım. Gerekçe yangın haberlerine sansürü kamuoyuna duyurmak" sözleriyle algı operasyonuna kalkıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaşanan olayın içyüzünü anlatıp çarpıtılmaması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz İlhan Taşçı'nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Taşçı'nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum."

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