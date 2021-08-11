Türk savunma sanayisinde çığır açacak 2 yeni zırhlı araç

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 2 yeni zırhlı araç ilk kez 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

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17-20 Ağustos'ta yapılacak 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) bir dizi yeni ürün vitrine çıkacak.

Türkiye savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, fuarda 2 yeni zırhlı aracın tanıtımını yapacak.

Katmerciler, 4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracı'na genç yaşta terör şehidi olan Eren Bülbül'ün adını verdi. Katmerciler'in aldığı bu kararla 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı terörle mücadelede görev alacak yerli ve milli bir zırhlı araçta yaşatılmış olacak.

Terörle etkin mücadelede özellikle şehir içi operasyonlarda güvenlik güçlerinin yeni gücü olması hedeflenen Eren 4x4, zırhlı muharebe aracı Hızır'dan daha küçük ölçekli bir araç olarak tasarlandı. Eren 4x4; düşük silüeti, dar ve kısa gövde yapısı, kısa dönüş yarıçapı ile meskun mahalde yüksek manevra ve performans sergileyecek yapıya sahip bulunuyor. Araç; yüksek karın altı mesafesi, üstün tırmanma ve yan eğim kabiliyetleri, yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla dikkati çekiyor. Yüksek balistik korumaya sahip zırhlı araç, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı güçlü koruma sağlıyor. Eren 4x4, şehir içi kullanımında olduğu kadar arazi koşullarında da kullanıcıya konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemiyle hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabilen araçta otomatik hedef takip sistemi bulunuyor.

"Bu ülkenin vefa borcu var"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Eren 4x4'ün isim tercihine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Eren Bülbül, hepimizin yüreğini yakan, terörün gerçek yüzünün açığa çıkmasında ve Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinde sembol haline gelmiş çok genç ve yiğit bir kardeşimizdi. Eren Bülbül ve onun şahsında terörle mücadelede şehit düşen her kardeşimize karşı bizlerin ve bu ülkenin vefa borcu var. Bu nedenle bir terör saldırısında hayatını kaybeden evladımız Eren'in adını terörle etkin mücadelede güvenlik güçlerimizin elini çok güçlendireceğine inandığımız yeni zırhlı aracımızda yaşatmaya karar verdik. Eren Bülbül'ün şehit edildiği olayda bir önemli kaybımız daha vardı. Eren adı, Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit edilen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına duyduğumuz saygının da bir ifadesi olsun istedik. Her iki şehidimizi ve onlar nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz."