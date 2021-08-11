Prof. Dr. Levent Akın'dan korkutan koronavirüste yeni varyant uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadelede en büyük tehlikenin bulaşıcılığı yüksek varyantla öldürücülüğü yüksek varyantın birleşip yeni varyant çıkarması olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, bayram tatili sırasında aşılama oranının çok düştüğünü söyledi.

5 binlere kadar inen vakaların bir anda 20 binlere fırlamasına dikkat çeken Akın, "Kısıtlamalar getirilebilir ama kısıtlamaları getirmeden önce öncelikle yapmamız gereken aşı programına uymak. Aşı olduğunuz takdirde hiç olmazsa vaka artışını engellersiniz. Eğer toplumun önemli bir kesimi aşı olursa da zaten vaka sayılarında düşme göreceğiz. Aşılama programına uyulmasına bağlı olarak topluma karşı sevgimizi ve saygımızı ispat edebiliriz. Sadece kendimizi korumuyoruz, aşı olarak toplumda enfekte olacak birey sayısını azaltmış oluyoruz" diye konuştu.

"Ekstra doza ihtiyaç var"

Prof. Dr. Akın, 2 doz Sinovac ya da inaktif aşı olanların 3'üncü doz Biontech aşı yaptırma hakları olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Özellikle 50 yaşın üzerindekilerde 2 doz Sinovac aşısında sonra 4'üncü 5'inci ayda bağışıklığın azaldığını görüyoruz. Bu Sinovac aşısının korumadığı anlamına gelmiyor. Sinovac aşısının eldeki bilgilere ve Delta varyantına göre koruyuculuk süresinin yaklaşık 4-5 ay sonra azalmaya başladığını görüyoruz. Tabi bu bireyden bireye değişebilir. Bazı bireylerde çok daha uzun olabilir, bazı bireylerde de kısa olmuş olabilir. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en ağır seyrettiği grup 50 yaşın üzerindeki kişiler olduğu için bunlara 1 doz daha önerildi. Şu anda bununla ilgili genişletme çalışmalarının sürdüğünü biliyorum. 50 yaşın altında çift doz Sinovac aşısı yaptıranlar 3'üncü doz Biontech olabilir. Mühim olan aşıda 2 doz Sinovac aşısından sonra muhakkak ekstra doza ihtiyacımız var ancak 2 doz Biontech aşısı olmuşsa bunların 3'üncü doz almalarına ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Şu andaki bilgilerimize göre 2 doz Biontech aşısı olanlarda 9 ile 12 ay koruma sağlanabiliyor. Enfekte olabiliyorlar mı? Oluyorlar, hasta da olabiliyorlar ama bunların yoğun bakıma ya da ağır tablolara ölüme gidişleri hemen hemen yok. 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlara 1 doz Biontech aşısı yaptığınız zaman da çok müthiş bir bağışıklama yanıtıyla karşılaşıyoruz. Bunlar da güçlü bir şekilde korunabiliyorlar."