Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Özel Yayını” ile canlı yayına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sığınmacı tartışmalarına, gündeme dair bütün gelişmeleri yayında değerlendirecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ortak canlı yayına katılarak açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirecek.
CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor.