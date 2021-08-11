Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: Koronavirüsten korunma tam doz aşı ile mümkün

Türkiye'de ilk doz aşı sayısı 42, ikinci doz aşı sayısı ise 30 milyonu aştı. 12 milyona yakın kişinin ise ilk dozu olduğu halde ikinci doz aşı olmaya gitmemesi şaşırtıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın tam doz aşı ile mümkün olduğunu söyledi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında iki doz arasında oluşan 12 milyona yakın doz farkın kapatılması toplumsal bağışıklık için kritik önemini korurken bu konuda ağırdan alanların gerekçeleri pes dedirtiyor. Türkiye'de toplam uygulanan doz sayısı 80 milyonu aştı. Bunlardan 42 milyondan fazlası ilk, 30 milyondan fazlası ise ikinci doz.

"Yanlış bilgiler etkiliyor"

İkinci dozdan kaçışın sebeplerini sıralayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, şunları söyledi:

"Aşı yaptırmayanların büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı sık kullanan kişiler. Bu vatandaşlar maalesef yanlış bilgilerle aşıların yan etkileri konusunda çekingen davranıyorlar. Diğer önemli bir konuda tek doz aşıdan sonra bunun yeterli olduğuna inanmaları. Maalesef günlük pozitif vakaların önemli bir bölümü de tek doz yaptırıp ikinci dozlarını yaptırmayanlar. Maske ve mesafenin koronavirüse karşı korunmada yeterli olduğunu düşünüp aşı olmayan insanlar var. Ayrıca sanırım kişiler arasında bir etkileşim var. İki doz olanlar maske ve mesafeyi bırakınca tek doz olanlar veya aşısızlar da bunlara uyuyor."

Prof. Hasöksüz, aşı yaptıranların da hastalandığına ilişkin düşüncenin ikinci doza mesafeli davranmada etkili olduğunu söyledi.

"Tatilciler ihmal ediyor"

Hasöksüz, ikinci dozları yaz tatilleri nedeniyle ihmal edenlerin de olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olmama konusunda az da olsa bir grup daha var, ilk dozlarını yaptırdıktan sonra tatile giden ve dönünce yaptırmak isteyenler. Aslında böyle düşünenler gittikleri bölgelerde de aşı yaptırabileceklerini bilseler sanırım onlar da yaptırırlar. İkinci aşıdan 14 gün sonra tam korunma başlar. İlk doz aşısını olup tatile gidenlerde de bu bilgi eksik."

"Korunma tam dozla mümkün"

Prof. Hasöksüz, tam doz aşının önemini ise şöyle anlattı:

"Aşılama ile korunma tam doz aşı ile mümkündür. Bu da 4 hafta ara ile 2 doz ile yapılır. Delta varyantı bugüne kadar görülen en ciddi varyant, çok hızlı bulaşma özelliği var. Buna karşı korunma ancak yüksek antikor seviyesi ile mümkündür. Bu nedenle aşılama sürelerine dikkat edilerek mutlaka aşı yaptırılmalıdır. Daha önce 2 doz inaktif (Sinovac) aşısı olan ve üzerinden en az 3 ay geçmiş olan kişiler mutlaka bir inaktif veya mRNA aşısı olmalıdır. Unutulmamalı ki Delta varyantına karşı en etkili korunma aşı, maske, mesafe ve hijyen tedbirleridir."