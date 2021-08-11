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İkna çalışmaları sonucu 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İkna çalışmaları sonucu 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklandı. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.

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