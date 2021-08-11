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Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar

Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün divan kurulu toplantısında takımdan ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun maliyetini söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" ifadelerini kullandı.

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Transferin büyük bir kısmını bitiren Galatasaray, takımdan ayrılacak futbolculara odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, takımdan gönderilecekler listesinin başında bulunan Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı.

"Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor"
Divan Kurulu toplantısına konuşan Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetine ilişkin, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcuyu elden çıkararak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

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