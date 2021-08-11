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Galatasaray yeni transferi Victor Nelsson'un maliyetini açıkladı

Galatasaray yeni transferi Victor Nelsson'un maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Danimarkalı futbolcunun kulübü Kopenhag'a da 5 yıl içinde 7 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon avro olduğu duyuruldu.

"Fantastik bir takıma geldim"

Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum" şeklinde konuştu.

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