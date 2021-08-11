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Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı paylaşımı: Davul zurna ile uğurlayacağız

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı paylaşımı: Davul zurna ile uğurlayacağız

Son günlerde ülkede Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğunu kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" paylaşımında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ülkede Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.

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