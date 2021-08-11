Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması: Türkiye yolgeçen hanı değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzensiz Afgan göçmenlerine yönelik Türkiye'nin politikasının nasıl şekilleneceği yönündeki soruya cevap vererek, ''Türkiye yolgeçen hanı değildir'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. O konulardan biri de Afgan göçmenler meselesi oldu. Akın akın Türkiye'ye gelen göçmenlere ilişkin açıklama yapan Erdoğan 'Türkiye yol geçen hanı değildir' dedi. İşte Erdoğan'ın Afgan göçmenlere ilişkin açıklamaları:

-"35 milyon nüfusları var. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. Bizim bağlarımızın tarihe dayandığı bir ülke. Tüm bunlarla birlikte Türkiye yol geçen hanı değildir. Tüm bunları biz, ölçüp biçip atıyoruz.

Sosyal medyada abartıldığı gibi bir akın da doğru değil

-Biz bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Tüm gözetleme kulelerine varıncaya kadar... Yakalanan düzensiz Afgan göçmenler, yeniden Afganistan'a sınır dışı ediliyor".

Suriyeli göçmenler

-Şimdi değerli arkadaşlar her şeyden önce biz göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye'de attık. Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Biz bunlara kapımızı açtığımız gibi, meslek sahibi sanat sahibi olan birçok Suriyeli bizde vatandaş da oldu.

'Duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz'

-Afganistan durumu biraz daha farklı. İran ve Irak'ta duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Burada yükselen duvar, düzensiz gücün ülkemize girmesini engellemek için. Bu çalışma devam ediyor. Sınırlarımız bu surlarla örülü. Son gelişmelerle gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum, çok sıkıntılı durum.

"Taliban'la temaslar var"

-Taliban ile bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Biz bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Talibanla görüşmelere varıncaya kadar temaslar var. Hatta ben bile, bunların lideri durumundaki kişiyle temas olabilir. Üst düzey anlamında kontrol altına alınması gereken bir durum. Yoksa kontrol altına alınmaz. Afganistan'da bizim soydaşlarımız da var. Yanlarımıza kimleri alabiliriz, bunların çalışmasını yapıyoruz. Yurt dışına ilgili arkadaşlarımızı gönderdik. Taliban'ın attığı adımları nerede durdurabiliriz, nerede sulha yönelik bir adım atarız. Diplomasi dediğimiz budur. Her şeyi askeri olarak halledeceğiz diye bir şey var mı? Savaşın geçerli olduğu yer, bir de siyasetin geçerli olduğu yer var. Benim elim nereye kadar uzanıyorsa.