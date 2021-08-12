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Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü

Ankara'da Suriyelilerin dükkanlarına saldırdılar! Halk sokağa döküldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün Suriyeliler ile yaşanan gerginlik sonucu bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar büyüdü. Ankara Valiliği, olayların sona erdiğini açıkladı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

Valilik'ten açıklama

Ankara Valiliği'nden olaylarla ilgili şu açıklama yapıldı: 

"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Polis ekipleri Altındağ'da vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye uğraşırken bir yandan da mahalle sakinleri sokaklarda devriye atmaya devam ediyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalıkların sokaklarda koşuşturmaları da yer alıyor.

Öfkeli kalabalık dükkanı kullanılamaz hale getirdi

Gerginliğin giderek arttığı bölgede öfkeli bir kalabalık, Suriyelilerin dükkanlarına da saldırmaya başladı. Bir dükkanın girişinin parçalanarak mekanın kullanılamaz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bir grup vatandaş ise yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evlerin camlarını taşladı.

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