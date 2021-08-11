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Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu

Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kız bulundu.

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Kdz. Ereğli’de 2 gün önce yaşadığı evden ayrılan 16 yaşındaki Gamze Elcivan için, ailesi kayıp ihbarında bulundu. Ekipler arama çalışması başlatırken, aile de endişeli bir şekilde evinde haber bekledi. Bugün öğle saatlerinde, iddiaya göre Alaplı ilçesine bağlı Belen köyünde genç kızın babası ve amcası araçla köyde seyir halinde iken, karşı yönden patpat diye tabir edilen tarım aracında kızını gördü.

Kız araçtan inerek ailesinin yanına geldi. Olay ile ilgili Jandarma ekiplerine haber verildi. Kızlarının bulunması üzerine anne Rukiye ve baba Vedat Elcivan sevince boğuldu. Bölgeye gelen ekipler, genç kızı ve patpatta bulunan diğer kişileri de gözaltına alarak adli işlemlerin yapılması için Alaplı Adliyesine götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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