Afganların, Alanya plajına bayraklarını diktiği görüntüyle ilgili Valilikten açıklama

ANTALYA Alanya plajında Afgan iki gencin bayraklarını göndere çektiği görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Valilik açıklama yaptı. Söz konusu görüntüler 2018 yılına ait çıktı.

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Alanya'da 2 Afgan gencin kendi bayraklarını göndere çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Valiliği görüntülerin 2018 yılına ait olduğunu açıkladı. Böylece görüntülerin provokasyon için kullanıldığı anlaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada 'Görüntü 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Alanya Ülkü Ocakları üyeleri ise görüntülerin çekildiği Alanya plajına giderek bölgede boş halde bulunan bayrak direğine Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı asıp göndere çekti.