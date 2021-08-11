BIST 1.411
DOLAR 8,66
EURO 10,16
ALTIN 486,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afganların, Alanya plajına bayraklarını diktiği görüntüyle ilgili Valilikten açıklama

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

ANTALYA Alanya plajında Afgan iki gencin bayraklarını göndere çektiği görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Valilik açıklama yaptı. Söz konusu görüntüler 2018 yılına ait çıktı.

Abone ol

Alanya'da 2 Afgan gencin kendi bayraklarını göndere çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Valiliği görüntülerin 2018 yılına ait olduğunu açıkladı. Böylece görüntülerin provokasyon için kullanıldığı anlaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada 'Görüntü 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Alanya Ülkü Ocakları üyeleri ise görüntülerin çekildiği Alanya plajına giderek bölgede boş halde bulunan bayrak direğine Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı asıp göndere çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü
Foto Galeri Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi yangının boyutu çok net gözüktü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı
İstanbul'da beklenmedik gelişme! süper hücre radar görüntülerine yansıdı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ankara'da, Suriye uyruklularla kavgada bıçaklanan Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da, Suriye uyruklularla kavgada bıçaklanan Emirhan hayatını kaybetti
Burcu Önal kimdir kaç yaşında Masterchef Burcu eşi kimdir kiminle evli?
Burcu Önal kimdir kaç yaşında Masterchef Burcu eşi kimdir kiminle evli?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek mi?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Mehmet Şimşek mi?
Bartın'da can pazarı! yol 2 arabayı yuttu 12 kişi vardı
Bartın'da can pazarı! yol 2 arabayı yuttu 12 kişi vardı
Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu
Zonguldak'ta 2 gündür kayıp genç kız bakın nerede bulundu
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Vali maaşları 2022 kaç para oldu derecesine göre yeni maaşlar
Vali maaşları 2022 kaç para oldu derecesine göre yeni maaşlar
Türkiye birincisinden acı haber! Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybetti
Türkiye birincisinden acı haber! Çanakkale'de feci kazada hayatını kaybetti