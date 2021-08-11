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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında fındık fiyatlarına ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticiler tarafından merakla beklenen fındık alım fiyatlarına ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan, Giresun fındığını ve Levant kalite fındığın fiyatlarını vererek, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

"TMO alımları 29,5 lira 30 lira arasında"
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatının 29,5 ile 30 lira arasında gerçekleşeceğini de kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Buğdayda bakliyata çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı. TMO 2021 yılı fındık alım fiyatları; kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"

2020 fındık fiyatları ne kadardı?
Giresun kalite Kabuklu Fındık; 22,5 TL/kg,

Levant kalite Kabuklu Fındık ; 22,0 TL/kg

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