Şanlıurfa'da küçük kız evde uyurken bir anda kanlar içinde kaldı

ŞANLIURFA'da nereden geldiği belirlenemeyen mermi evinde uyuyan 3 yaşındaki küçük kızın başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evde uyuyan 3 yaşındaki Tuanna Debe nereden geldiği henüz belirlenemeyen merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük Tuanna’nın kanlar içerisinde kaldığını giren ailesi Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan küçük kız, ambulansla Şanlıurfa merkezdeki özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.