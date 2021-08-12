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Tokat'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu

Tokat'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam bakın nerede bulundu

TOKAT'ta kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam sağ olarak bulundu.

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İstanbul’da ikamet eden alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir (77) yakınları ile birlikte Tokat’a köyüne tatile gitti. Niksar ilçesine bağlı Arıpınarı köyündeki evinde çocukları ile birlikte kalan yaşlı adamı yakınları sabah saatlerinde yatağında olmadığını fark etti. Evin çevresinde yapılan aramalardan bir sonuç alınamaması üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Jandarma, Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Anda Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması yaptı. Yaşlı adam köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir tarla kenarında bulundu. Yürürken düştüğü ve bir daha kalkamadığı tespit edilen Aydemir, komandolar tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam kontrol amaçlı olarak ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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