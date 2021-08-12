BIST 1.430
DOLAR 8,60
EURO 10,11
ALTIN 483,81
HABER /  EKONOMİ

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi

Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını kamuoyuna duyururacak. Peki piyasaların özünün kulağının bu duyuruda olduğu Merkez Bankası’nın faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak

Merkez Bankası Ağustos ayının PPK toplantını 12 Ağustos Perşembe günü yani bugün gerçekleştirirken toplantıdan çıkan faiz kararı saat 14:00’de açıklanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı’nda toplanacak kurul yüzde 19 olan faizle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Bu toplantıyı diğer toplantılardan ayıran en önemli olay ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz ve enflasyon hakkında söyledikleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında “Faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir” ifadeleri para piyasalarında Merkez Bankası bu ayki toplantıda faiz mi indirecek sorularını arttırdı. Piyasalar daha önce Merkez Bankası’nın bu PPK toplantısını pas geçerek faizi yüzde 19’da sabit tutacağını düşünürken faiz indirim beklentileri de Erdoğan’ın açıklamaları sonrası arttı. Dolar kuru Merkez Bankası’nın faiz indirme ihtimalini fiyatlarken 8.67 TL’ye kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı’ndaki son 3 toplantıda herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Son toplantıda da haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak sabit tutuldu.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak ? 
Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi’ne göre Merkez Bankası bu yıl 12 tane Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek bir sonraki faiz kararı ise 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00’de açıklanacak. Bu toplantıdan sonra Merkez Bankası’nın bu yıl gerçekleştireceği 3 toplantı daha bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Orhon kimdir kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Ozan Orhon kimdir kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Osman Müftüoğlu yanıtladı: Koronavirüs artık mevsimsel grip gibi hafif mi geçecek?
Osman Müftüoğlu yanıtladı: Koronavirüs artık mevsimsel grip gibi hafif mi geçecek?
Polonya'nın yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili yasa tasarısı ABD'yi kızdırdı
Polonya'nın yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili yasa tasarısı ABD'yi kızdırdı
Şanlıurfa'da küçük kız evde uyurken bir anda kanlar içinde kaldı
Şanlıurfa'da küçük kız evde uyurken bir anda kanlar içinde kaldı
Bursa'da dövme yapmak için gittiği dairede tabancayla boğazından yaralandı
Bursa'da dövme yapmak için gittiği dairede tabancayla boğazından yaralandı
12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi-2021
12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi-2021
Chelsea Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Chelsea Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Hindistan'da 5 yaşındaki kızın kurban edildiği şüphesi!
Hindistan'da 5 yaşındaki kızın kurban edildiği şüphesi!
Libya'da yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldı
Libya'da yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldı