Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi

Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını kamuoyuna duyururacak. Peki piyasaların özünün kulağının bu duyuruda olduğu Merkez Bankası’nın faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak

Merkez Bankası Ağustos ayının PPK toplantını 12 Ağustos Perşembe günü yani bugün gerçekleştirirken toplantıdan çıkan faiz kararı saat 14:00’de açıklanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı’nda toplanacak kurul yüzde 19 olan faizle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Bu toplantıyı diğer toplantılardan ayıran en önemli olay ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz ve enflasyon hakkında söyledikleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında “Faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir” ifadeleri para piyasalarında Merkez Bankası bu ayki toplantıda faiz mi indirecek sorularını arttırdı. Piyasalar daha önce Merkez Bankası’nın bu PPK toplantısını pas geçerek faizi yüzde 19’da sabit tutacağını düşünürken faiz indirim beklentileri de Erdoğan’ın açıklamaları sonrası arttı. Dolar kuru Merkez Bankası’nın faiz indirme ihtimalini fiyatlarken 8.67 TL’ye kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı’ndaki son 3 toplantıda herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Son toplantıda da haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak sabit tutuldu.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak ?

Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi’ne göre Merkez Bankası bu yıl 12 tane Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek bir sonraki faiz kararı ise 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00’de açıklanacak. Bu toplantıdan sonra Merkez Bankası’nın bu yıl gerçekleştireceği 3 toplantı daha bulunuyor.