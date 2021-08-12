Osman Müftüoğlu yanıtladı: Koronavirüs artık mevsimsel grip gibi hafif mi geçecek?

Varyantlarla hala hayatımızı esaret altına alan koronavirüs için mevsimsel gribe dönüştü denilebilir mi? Korona bundan sonra hafif bir grip gibi mi geçecek? Profesör Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı.

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Osman Müftüoğlu koronavirüsün mevsimsel gribe dönüştüğü iddialarına NTV'deki yazısında cevap verdi. Müftüoğlu koronavirüs için elimizde hala 3 senaryo olduğunu bunlardan birinin en kötüsü olduğunu söyledi. Mevsimsel gribe dönüşme ihtimali çok zor. Müftüoğlu yazısında şunları söyledi:

Telefon bombardımanının nedeni ise o sabah gazetemiz Hürriyet’te çıkan Ahmet Hakan imzalı bir “öngörü” daha doğrusu “temenni” idi. Arayanların hemen hepsi aynı cümleleri tekrarlıyordu: “Osman Hoca sen hâlâ ve iflah olmaz bir ısrarla ‘Lütfen aşı olun’ diye tutturuyorsun ama bak bu belalı salgın tehlikeli olmaktan çıkmış, çoktan sıradan bir kış gribine dönüşmüş bile. Bugün Hürriyet’te Ahmet Hakan’ın da bu düşünceyi doğrulayan bir yazısı var. Gelin şu aşı ısrarınızdan siz de vazgeçin. Vazgeçin çünkü eğer COVID-19 sıradan bir influenza enfeksiyonuna dönüştüyse aşılanmaya ne gerek var. Hastalığı bir iki günde atlatırız geçer gider.”

Peki, durum gerçekten böyle mi? Ahmet Hakan’ın yazdığı daha doğrusu onu bilgilendiren hastane sahibi arkadaşının söylediği ve çoğu kişinin düşündüğü gibi “Korona artık mevsimsel gribe dönüşmüş durumda” mı? İtiraf edeyim, yanıtım maalesef en azından önümüzdeki 6 ay için “Evet” değil “Hayır” olacak. Nedeni şu...

Elimizde 3 senaryo var

Salgının ne yöne evrileceğini henüz hiçbirimiz net ve açık olarak bilmiyoruz. Hepimiz elimizdeki 3 senaryoya odaklanmış durumdayız. O senaryolar da şunlar...

Senaryo 1: Bu belalı ve arsız virüs geçirdiği yeni mutasyonlarla etkinliğini neredeyse tamamen kaybedip defolup gidecek, biz de ondan SARS salgınında olduğu gibi temelli kurtulacağız.

Senaryo 2: Yeni koronavirüs geliştirdiği daha belalı ve tehlikeli varyantlarla canımızı daha çok yakmaya, problem olmaya, ortalığı karıştırmaya devam edecek. Bu en kötü senaryodur ve umalım ki gerçekleşmesin. Bu senaryoyu önlemenin en etkili yolunun yoğun aşılama kampanyaları olduğundan da hiç kimse şüphe etmesin.

Senaryo 3: Hastane sahibi beyefendinin Ahmet Hakan’a açıkladığı senaryo budur. Bu senaryoya göre, zaman içinde yeni koronavirüs etkinliğini giderek kaybedecek, COVID-19 salgını resmen ve tıbben mevsimsel bir gribe dönüşüp adeta evcilleşecektir.

Bilelim ki durum hala ciddi

Bilelim ki şimdilik bu senaryolardan hangisinin gerçekleşeceğini net ve açık olarak bilmiyoruz. Diğer taraftan, öncekilerden daha hızlı bulaşan, daha çabuk yayılan yeni bir varyantla, Delta varyantıyla boğuşuyoruz. Çok şükür ki bu yeni varyant salgının başındaki orijinal virüs kadar ağır hastalık tablolarına yol açmıyor.