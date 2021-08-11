Gurbetçiler arabalarıyla dinlene dinlene Türkiye'ye böyle giriyor

Treni rahatlığı nedeniyle tercih ettiğini belirten Keskin, "Dinlene dinlene geliyoruz. 2 küçük çocuğum var. Araç bozulursa sıkıntı çekeriz diye trenle Türkiye'ye geliyoruz. O rahatlığı yaşıyoruz. İstanbul üzerinden memleketim İzmir'e gideceğim. Yolculuk rahat ama bu sene biraz sıcaktı, klima olsa daha iyiydi." dedi.