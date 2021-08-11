Gurbetçiler arabalarıyla dinlene dinlene Türkiye'ye böyle giriyor
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin bir bölümü, yurda gelişlerde sınır kapılarında beklemeden rahat yolculuk yapmak için arabalı treni tercih ediyor.
Tatillerini baba ocaklarında geçirmek isteyen gurbetçilerin büyük çoğunluğu karayoluyla geliyor. Gurbetçilerin bir bölümü de demiryolunu seçerek arabalı trenle yurda ulaşıyor.
Avusturya'nın Villach kentinden hareket eden trenler, gurbetçilere Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında beklemeksizin 1400 kilometre yol katetme imkanı sunuyor. Araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, trenle yolculuk yapıyor.
Yolculuk sonrası Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan trenden Edirne Garı'nda araçlarını indiren gurbetçiler, gümrük işlemleri sonrası memleketlerinin yolunu tutuyor. Almanya'dan gelen Mehmet Keskin, AA muhabirine, 5 yıldır Türkiye'ye trenle geldiğini söyledi.
Treni rahatlığı nedeniyle tercih ettiğini belirten Keskin, "Dinlene dinlene geliyoruz. 2 küçük çocuğum var. Araç bozulursa sıkıntı çekeriz diye trenle Türkiye'ye geliyoruz. O rahatlığı yaşıyoruz. İstanbul üzerinden memleketim İzmir'e gideceğim. Yolculuk rahat ama bu sene biraz sıcaktı, klima olsa daha iyiydi." dedi.