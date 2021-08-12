Hulusi Akar'dan Afgan görüntülerine sert tepki! Alakasız görüntü! Mehmetçik Kabil'e gidecek mi?

Kabil Havalimanı'nın koruması için TSK'nın görevlendirileceği konusunda Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

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Kabil Havalimanı güvenliği için konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kısa sürede şekillenecek, Mehmetçik'i tehlikeye atmayız." dedi. Sosyal medyada paylaşılan Afgan görüntüleri için de konuşan Akar "Alakasız görüntüler paylaşılıyor. Biz önlemimizi aldık." şeklinde konuştu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde, Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan’ın izole bir devlet hâline dönüşmesine engel olmak diye açıklayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz.”

İran sınırındaki iddialar: Gerçeği yansıtmıyor

Afganistan’daki gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına yönelik iddialar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, “Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir.” karşılığını verdi.

Gerçek dışı iddialara yönelik gerekli açıklamaları büyük bir açıklık ve şeffaflıkla yaptıklarını vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor.

Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hâkimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız da değildir. Ayrıca hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor.”