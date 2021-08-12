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Cengiz İmren aslen nereli kaç yaşında Cengiz İmren şarkıları

Cengiz İmren aslen nereli kaç yaşında Cengiz İmren şarkıları

Söylediği ve yazdığı şarkılar ile bir döneme damga vuran şarkıcı Cengiz İmren yeni albümünü tanıttı. Tarzı ve imajını da yenileyen Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti.

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Cengiz İmren, yeni şarkısı “Yılan”, özel jette yaptığı bir lansmanla tanıttı. 9 milyon dolarlık jetteki tanıtımda İmren, yeni stiliyle kameraların karşısına geçti. Tarzı ve imajını da yenileyen Cengiz İmren'in hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz İmren, kaç yaşında, evli mi? Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Hapisteyken Seren Serengil ile evlenmişti. 

Türkiye’de ilk kez özel jette lansman yapıldığını söyleyen sanatçı, “Sevgili danışmanım Selim Akar’a bu fikri için çok teşekkür ederim, kısmet olursa bir sonraki şarkımın tanıtımı da deniz altında yapacağım” diyerek herkesi güldürdü.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur. Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır. 2004 yılında Seren Serengil ile evlendi İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış. bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı.

Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

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