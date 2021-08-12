Özgür Demirtaş sosyal medyaya bu sözlerle veda etti: Arkadaşlar şöyle bir karar aldım

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bugün yaptığı paylaşımla Twitter’a veda ettiğini duyurdu. Demirtaş artık Twitter'da güncel konularla ilgili fikirlerini paylaşmama kararı aldığını takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya üzerinden hemen hemen her yaptığı paylaşım gündem olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter’da artık Türkiye ve güncel olaylara ilişkin paylaşım yapmayacağını duyurdu

Twitter’da iki milyondan fazla takipçisi bulunan Özgür Demirtaş aldığı bu kararla ilgili “Güncel konularda benim ne düşündüğümün bir önemi yok, önemi olsa bile bir etkisi yok. Etkisi olsa bile benim çok fazla zamanımı çalıyor, verimi düşürüyor.” açıklamasında bulundu.

“Bomboş konularla ilgilenmek zorunda kalıyorum''

Özgür Demirtaş takipçileriyle paylaştığı kararını Twitter sayfasına sabitlerken “Şöyle bir karar aldım sizinle de paylaşmak istiyorum. Bundan sonra Twitter gibi sosyal medya hesaplarımda, TÜRKİYE ile ilgili GÜNCEL olaylara ilişkin bir şey paylaşmayacağım, Sadece Yayınlayacağım Youtube videolarımın linklerini atarım diye düşünüyorum. Yani sosyal medya hesaplarımdan sadece uzmanlık alanım olan FİNANS ve EKONOMİ ve sevip okuma yaptığım konular olan Uzay, Teknoloji ve Trendler konusunda bildiğim veya yeni öğrendiğim şeyleri ve video linklerimi paylaşacağım. Bunun nedeni ise şöyle: Güncel konularda benim ne düşündüğümün bir önemi yok, önemi olsa bile bir etkisi yok. Etkisi olsa bile benim çok fazla zamanımı çalıyor, verimi düşürüyor. Üstüne bomboş olaylar ile ilgilenmek durumunda kalıyorum. Sizlere iletmek istedim. Herkese sevgiler” notunu paylaştı.

Özgür Demirtaş son olarak Twitter’da Ankara’nın Altındağ ilçesine meydana gelen Suriyeli ve Afganların evleri taşlanması, dükkanlar yağmalanması üzerine düşüncelerini paylaşırken “Sığınmacı ve Çok üzüldüm o çocukları öyle görünce. Büyük provokasyon var. Bir insan asla başka bir canın kılına zarar vermemel. İnsanlığımız en değerli şeyimiz, bu kadar kolay mı kaybetmek .Mülteci politikasının yanlış olduğu aşikar. Ancak Bu suçsuz sığınmacılara şiddeti nasıl haklı kılar? Kurban olayım bu kısa yaşamınızda bir karıncanın canına bile bilerek kastetmeyin” ifadelerini kullanmıştı