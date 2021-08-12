Prim günü eksik olana erken emeklilik fırsatı! İşte formülü...
Son günlerde ‘prim gün sayım eksik nasıl emekli olacağım, çalışmaya ara verdim emeklilik için ne yapmam lazım?’ gibi sorular çok soruluyor. Salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan ve işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlar da eksik prim günlerini nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. Benzer sorular işten çıkarma yasağının kalkması üzerine işten çıkartılanlardan da geliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
Prim gün sayısı eksik olanlar hatta sosyal güvencesi olmayıp da çalışmadan emekli olmak isteyenler için bir formül var. Ama önce salgında kısa çalışma ödeneği alanlar ve işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteğinden yararlananların durumuna değinelim...
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Hem kısa çalışma ödeneğinde hem de nakdi ücret desteğinde primler yatmadığından, bu durum emekliliğin de ertelenmesine neden oluyor. Çalışanın prim gün sayısı eksiği yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsa sorun yok; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.
Çalışmayan yararlanabilir
Gelelim, prim gün sayısı eksik olanların ve sosyal güvencesi olmayanların nasıl emekli olacağına. Bu işin formülü, isteğe bağlı sigortalılık. Peki, nedir isteğe bağlık sigortalılık ve kimler bu imkandan yararlanabilir?
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.