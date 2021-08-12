BIST 1.428
DOLAR 8,58
EURO 10,09
ALTIN 484,63
HABER /  GÜNCEL

Fulya Öztürk evli mi eşi var mı? Fulya Öztürk boyu kaçtır?

Fulya Öztürk evli mi eşi var mı? Fulya Öztürk boyu kaçtır?

FOX ekranlarında başlayan Fulya ile Umudun Olsun programı hafta içi her gün seyircisi ile buluşuyor. Sorunlara çözüm aranan programın sunucusu ile Fulya Öztürk oldu. Peki kimdir Fulya Öztürk, kaç yaşında, aslen nereli? Fulya Öztürk evli mi, eşi var mı?

Abone ol

FOX ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Fulya ile Umudun Olsun programı daha ilk bölümden ilgiyle izlendi. Dertlere derman olmak ve çözüm bulmak için başlayan programın sunucusu Fulya Öztürk ise merak konusu oldu. 32 yaşında olan Fulya Öztürk aslen Adana Seyhanlı. CNN Türk'te ekran macerasına başlayan Fulya Öztürk, evli değildir.

Fulya Öztürk kimdir:  Fulya Öztürk (d. 5 Ocak 1989, Seyhan, Adana), Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabancı Holding'in ilk 6 ayda konsolide net kârı 3 milyar 464 milyon TL oldu
Sabancı Holding'in ilk 6 ayda konsolide net kârı 3 milyar 464 milyon TL oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli! Ekrem İmamoğlu açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli! Ekrem İmamoğlu açıkladı
Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine yaptığı bağış iade edildi
Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine yaptığı bağış iade edildi
14 Ağustos 2001'de kuruldu İşte AK Parti'nin 20'nci yıl sloganı
14 Ağustos 2001'de kuruldu İşte AK Parti'nin 20'nci yıl sloganı
Denizli'de damat kayınvalidesini öldürdü! Cinayeti bakın neden işlemiş
Denizli'de damat kayınvalidesini öldürdü! Cinayeti bakın neden işlemiş
Adana'da 3 yıldır aranan FETÖ zanlısını polis alnındaki benden tanıyıp yakaladı
Adana'da 3 yıldır aranan FETÖ zanlısını polis alnındaki benden tanıyıp yakaladı
Kastamonu'de sel felaketi! 'Birbirimize sarılarak ağladık' deyip anlattı: Öleceğiz artık
Kastamonu'de sel felaketi! 'Birbirimize sarılarak ağladık' deyip anlattı: Öleceğiz artık
Sanayi üretiminde artış! Haziran ayı rakamları açıklandı
Sanayi üretiminde artış! Haziran ayı rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Taliban lideriyle görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Taliban lideriyle görüşebilirim