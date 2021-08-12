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Muğla Köyceğiz yangını kontrol altında! Bakan Pakdemirli: Büyük yangınların hepsi söndürüldü

Muğla Köyceğiz yangını kontrol altında! Bakan Pakdemirli: Büyük yangınların hepsi söndürüldü

MUĞLA Köyceğiz'deki yangının kontrol alındığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, böylece ülkedeki büyük yangınların tamamının söndürüldüğü aktardı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleşen büyük orman yangınların hepsinin söndürüldüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. 

"Son halkayı kontrol altına aldık"
28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da 'ormanın kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.''

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.

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