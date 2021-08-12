İstanbul'dan köyüne döndü hayatı değişti! Erzurum'da karpuzdan üretti 4 ton sipariş geldi
İSTANBUL'da yaşayan Salim Tufan'ın memleketi Tunceli'ye dönmesiyle hayatı değişti. Tufan, açtığı tesiste karpuz kullanarak sıra dışı bir üretim yaptı.
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Salim Tufan, 3 yıl önce memleketi olan Çemişgezek ilçesine dönüş yaptı. Tufan, ardından neler yapabilirim diye bakarken meyve kurutma işine girmeye karar verdi.
İlçe kaymakamlığı ve KOSGEB'den destek alan Tufan, bahçesine bir kurutma atölyesi kurdu. İstihdam sağladığı 3 kişi ile çalışan Tufan, 23 çeşit meyve kurusunu 3 ülkeye göndermeye başladı.
Karpuzdan cips üretti
Tufan'ın aklına sonrasında sıra dışı bir fikir geldi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ilk olan bu tesiste Tufan, özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan doğal cips üretmeyi akıl etti.
3 ülkeden 4 ton sipariş
İlçede yaklaşık 25 aileye iş ve pazarlama alanı oluşturarak büyük bir istihdam alanı oluşturduklarını belirten Tufan, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan yaklaşık 4 tonluk meyve kurusu siparişi aldıklarını ve hedeflerinin ise işletmeyi büyüterek fabrikaya dönüştürmek olduğunu kaydetti.