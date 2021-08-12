İstanbul'dan köyüne döndü hayatı değişti! Erzurum'da karpuzdan üretti 4 ton sipariş geldi

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde 5 yıldızlı otellerde işletmecilik yapan Salim Tufan, 3 yıl önce memleketi olan Çemişgezek ilçesine dönüş yaptı. Tufan, ardından neler yapabilirim diye bakarken meyve kurutma işine girmeye karar verdi.