ABD'li epidemiyolog "Bu daha başlangıç" dedi! Koronavirüste sona yakın değiliz!

Koronavirüs salgınında aşılarla beraber pandeminin sonuna gelindiği düşünülse de bazı uzmanlar tersi açıklamalar yapıyor. ABD'li epidemiyoloğa göre sonunda değil daha başındayız.

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ABD'li epidemiyolog Larry Brilliant, Kovid-19 pandemisinin aslında başlangıcına sonundan daha yakın olduğunu çünkü dünya genelinde nüfusun sadece küçük bir bölümünün aşılandığını söyledi.

Brilliant, CNBC haber kanalına verdiği demeçte "Sanırım [pandeminin] sonundan çok başlangıcına daha yakınız ve bu, şu anda gördüğümüz varyant uzun süre devam edeceği için değil" dedi.

ABD'li epidemiyolog, dünya nüfusunun sadece yüzde 15'inin ve yaklaşık 100 ülkede nüfusun sadece yüzde 5'inin aşılandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'yle (DSÖ) çiçek hastalığının ortadan kaldırması için çalışan ve 2006'da bir pandemiye dair uyarılarda bulunan Dr. Brilliant, koronavirüsün grip gibi “sonsuza dek sürecek bir virüs” haline geleceğini öngördü.

Dr. Brilliant, koronavirüsün Delta varyantının “şimdiye kadarki en bulaşıcı virüs” olabileceğini söyledi. Fakat iyi haberse, aşılar, özellikle de mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullananlar, ilk defa Hindistan'da tespit edilen varyanta karşı etkili oldu.

ABD, günlük vaka sayısının 6 aydır görülen en yüksek seviyeye tırmanmasına neden olan Delta varyantına bağlı ani bir yükselişle boğuşuyor. Delta varyantının düşük aşılama oranlarıyla mücadele eden güney eyaletlerine ulaşmasıyla ülkede günlük ortalama 100 bin enfeksiyon bildirildi.

Dr. Brilliant, San Francisco ve New York'taki "ters V-şekilli salgın eğrisinin" Delta varyantının hızla yayıldığını fakat hassas adayların tükenmesiyle yavaşlamaya başladığını gösterdiğine dikkat çekti.

Varyant bu hafta Kovid bağlantılı hastaneye yatışlarının rekor seviyeye ulaştığı ve New Orleans caz festivalinin iptaline yol açtığı Louisiana da dahil bir dizi güney eyaletinde ve tüm eyaletler arasında hastaneye kaldırılan çocuk sayısının en fazla olduğu Florida'da kaosa neden oldu.

Epidemiyolog, DSÖ'nün varyantları etiketlemek için Yunan harflerini kullanmasına atıfta bulunarak gelecekte daha fazla varyant olabileceği konusunda uyardı.

CNBC'nin aktardığına göre "Herkesi bunun Delta varyantı olduğu konusunda uyarıyorum, Yunan alfabesinin sonuna gelmedik, dolayısıyla daha ilerisini de görebiliriz" dedi.

Delta'dan daha ölümcül ve aşı bağışıklığından da kaçabilen bir "süper varyant" olasılığının düşük olduğunu fakat bunun tamamen göz ardı edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Dr. Brilliant “Bu çok feci bir olay olacaktır, bunu önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ve bu, herkese aşı yapılması gerektiği anlamına geliyor; sadece mahallenizde değil, sadece ailenizde değil, sadece ülkenizde değil, tüm dünyada.

Dr. Brilliant ayrıca düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerin oranları artırması gerekirken iki doz aşı olanların da “derhal” üçüncü veya destekleyici bir doza ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

65 yaş ve üstü ve 6 aydan daha uzun bir süre önce çift doz aşı olanların bağışıklık sistemi zayıflamış olabileceğinden üçüncü bir aşıya ihtiyaç duyacağını söyledi.

Virüs, bu gruptakilerin vücuduna girince çoklu mutasyonlar gerçekleştiğini görüyoruz.

Dr. Brilliant bu kişilerin "derhal, en az aşı satın alma veya aşıya erişme şansı çok da yüksek olmayan ülkelere aşı sağlanması gerektiği kadar hızlı" bir şekilde destekleyici doz alması gerektiğini söyledi.