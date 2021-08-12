Metropoll'ün Afgan anketinde Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti!

Taliban'ın İslam anlayışının sorulduğu ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Türk seçmeninin yarıdan fazlası Taliban'ın İslam anlayışıyla kendi dini görüşünü farklı görüyor.

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Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar sosyal medyadan yeni yapılan araştırmayı paylaştı. "Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz?" sorusunun yanıtlarında Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti.

Genel cevaplarda yüzde 57 gibi bir çoğunluk Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile Türk halkının İslam anlayışının birbirinden farklı olduğunu söylediği görüldü. Yüzde 22 çoğunluğu ise İslam anlayışının aynı olduğunu savundu.

HDP aynı diyor Saadet Partisi farklı

24 Haziran 2018’de oy verdiği partiye göre verilen yanıtlarda ise "İslam anlayışımız farklıdır" diyen en çok seçmen yüzde 86,8 ile Saadet Partisi oldu. "İslam anlayışımız aynı" diyenler ise yüzde 38 ile HDP çıktı.